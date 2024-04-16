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    Рами: Мбаппе сильно пострадал в этом году от «ПСЖ» и тренера

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    Бывший футболист «Севильи» и «Валенсии» Адиль Рами высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Не стоит забывать, что Килиан сильно пострадал в этом году от своего тренера и клуба. Мы видели гнев после матча с "Монако", и мы видели это снова в матче с "Марселем", где были сказаны плохие слова.

    Мбаппе должен чувствовать себя любимым, чтобы хорошо играть и выкладываться на 100%. Сегодня, если он не выкладывается на все 100%, это потому, что он не чувствует себя любимым», — приводит слова Рами Mundo Deportivo.

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    В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 39 голов и 9 результативных передач.

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