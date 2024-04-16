Рами: Мбаппе сильно пострадал в этом году от «ПСЖ» и тренера

Бывший футболист «Севильи» и «Валенсии»высказался о форварде «ПСЖ»

«Не стоит забывать, что Килиан сильно пострадал в этом году от своего тренера и клуба. Мы видели гнев после матча с "Монако", и мы видели это снова в матче с "Марселем", где были сказаны плохие слова.

Мбаппе должен чувствовать себя любимым, чтобы хорошо играть и выкладываться на 100%. Сегодня, если он не выкладывается на все 100%, это потому, что он не чувствует себя любимым», — приводит слова Рами Mundo Deportivo.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 39 голов и 9 результативных передач.