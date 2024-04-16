Орлов: «Спартак» не уважает сам себя, решения принимают дилетанты

Известный комментаторпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Беда вся в том, что люди, которые принимают решения, при всем к ним уважении по-человечески, они дилетанты в футболе.

Но я хочу сказать о другом. Это говорит о том, что "Спартаку" надо очень профессионально относиться. Они не уважают сами себя, как они играют и что они делают со своей тренерской чехардой, ну это их проблемы.

Ну будет сейчас помощник, который будет исполнять обязанности, но логично взять бывшего спартаковца, у нас есть два бывших спартаковца, это Черчесов и Карпин. Зачем иностранец в данной ситуации? Причем там говорят про нидерландского тренера. Ну идея-то в чем? Ну поднимите свой клуб. У вас такие… Во-первых, надо, чтобы Романцев с этими тренерами остальными, чтобы актив был. Чтоб они выбирали тренера, а не какие-то люди из "Лукойла" там или еще откуда-то, понимаете?», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

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Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи» (0:1).