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    • Источник: Абаскаль не стал прощаться с игроками «Спартака»
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    Источник: Абаскаль не стал прощаться с игроками «Спартака»

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    Гильермо Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака» после своего увольнения из московского клуба.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Абаскаль приехал на базу красно-белых в Тушино утром 14 апреля. На этот день была запланирована утренняя тренировка «Спартака», однако испанец приехал за несколько часов до ее начала и сразу отправился собирать вещи, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Позже состоялось общее собрание, на котором присутствовали футболисты «Спартака», Абаскаль, а также директора клуба Олег Малышев, Томаш Амарал и Павел Жданов.

    Абаскаль молчал, об отставке тренера объявил Жданов, который добавил, что теперь с футболистов будет более жесткий спрос.

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    • «Прощаться и вести разговор с игроками Абаскаль не стал (по крайней мере пока). После разговора футболисты отправились на тренировку. Проводил ее уже Слишкович. Кстати, существует вероятность, что именно Слишкович останется тренером "Спартака" до конца сезона. Многое будет зависеть от ближайшего отрезка», — отметил источник.

    Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи».

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