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    «Астон Вилла» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси»

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    Сегодня в 22:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток матча 35-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Челси». Приглашаем вас следить за ходом матча вместе с нашим онлайном!

    До матча

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» имеет неплохие шансы на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона. Команда из Бирмингема идет на 4-й позиции, набрав 66 очков в 34-х матчах. На счету «вилланов» 20 побед, 6 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 71:50.

    Подопечные Унаи Эмери не проигрывают три матча кряду — две победы и ничья. Тремя турами ранее «Астон Вилла» сыграла в результативную ничью с «Брентфордом» (3:3), после чего одержала две победы подряд. Две недели назад бирмингемцы довольно неожиданно обыграли на выезде «Арсенал» (2:0), а затем дома одержали волевую победу над «Борнмутом» (3:1).

    «Астон Вилла» также продолжает свои успешные выступления в еврокубках. Команда Эмери вышла в полуфинал Лиги конференций, выбив французский «Лилль» в серии послематчевых пенальти ответного матча 1/4 финала.

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    «Челси»

    Лондонский клуб занимает 9-ю строчку в турнирной таблице по итогам 32-х матчей. На счету «Челси» 47 очков: 13 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 61:57.

    Последние семь дней вышли для «Челси» неудачными. Подопечные Маурисио Почеттино вылетели из Кубка Англии, проиграв на стадии полуфинала «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

    После фиаско с «горожанами» лондонцы были разгромлены «Арсеналом» в дерби в АПЛ. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «канониров», четыре из пяти мячей «синие» пропустили во втором тайме.

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Астон Виллы» (1:0). Всего в 10-ти последних матчах «Челси» 5 раз праздновал успех, бирмингемцы оказались сильнее в 3-х случаях и еще дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси» с коэффициентом 2.23.

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