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    Гвардиола: Мы очень уважаем «Реал», но не боимся

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы очень уважаем "Реал", но не боимся. Если они победят, как это случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем удачи в будущем. Мы должны быть готовы к матчу. Мы не можем знать, как и как сыграет, пока не начнётся игра.

    Мы должны будем добиться лучшего результата, чем в первом матче. В той игре "Реал" всё сделал неплохо. И теперь нам нужно исправлять положение», — приводит слова Гвардиолы испанское интернет-издание Marca.

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    • Напомним, что 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился ничейным результатом — 3:3. Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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