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    «Барселона» и ПСЖ опубликовали стартовые составы на матч 1/4 финала ЛЧ

    «Барселона» — ПСЖ: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — ПСЖ.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    «Барселона»: тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Левандовский, Рафинья.

    ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Хакими, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Мбаппе, Баркола, Дембеле.

  • Смотреть онлайн матча Барселона — ПСЖ 16.04.2024. Прямая трансляция в 22:00
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    • Напомним, что первый матч между этими командами в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2.

    Ответная игра между «Барселоной» и ПСЖ состоится сегодня, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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