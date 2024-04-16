«Барселона» — ПСЖ: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Левандовский, Рафинья.

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Хакими, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Мбаппе, Баркола, Дембеле.

Напомним, что первый матч между этими командами в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2.

Ответная игра между «Барселоной» и ПСЖ состоится сегодня, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.