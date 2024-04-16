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    Барселона — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.04.2024 в 22:00 начнется матч в четвертьфинале ЛЧ Барселона — ПСЖ

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    В 22:00 16.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Барселона — ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ.

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    Последний матч: «ПСЖ» — «Барселона» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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