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    Семак об ответном матче со «Спартаком»: Наверное, у «Зенита» будет ротация состава

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровой ситуации перед ответным матчем со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Сейчас самое главное для нас — восстановиться. Дорога в Краснодар действительно непростая, но мы уже привыкли к такому маршруту, здесь никаких проблем нет. Нам нужно восстановиться по энергозатратам, понять, кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьезны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на Кубок против "Спартака".

    Фактор преимущества в один гол не позволяет ни экономить силы, ни экспериментировать. Это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьезном превосходстве не приходится.

    Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио, который в ближайшее время начнет реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим.

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    • Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра получилась довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определенные повреждения.

    Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Семака.

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