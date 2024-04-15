Корнеев назвал ключевую проблему «Динамо»

Бывший спортивный директор «Зенита»признался, что его разочаровало поражениеот(1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Матч с "Уралом" показал, что "Динамо" вообще не готово. Возвращаюсь на несколько месяцев назад, где мы уже отмечали, что игроки "Динамо" не готовы выигрывать. Многим, похоже, все равно.

По ментальной части там нет большого количества игроков, которые находятся в "Динамо", чтобы выигрывать титулы. Не получилось — ну не получилось. А получилось, значит, получилось. Это следствие того, что мы сейчас на поле видим.

Я думал, что "Динамо" с прекрасным тренером может зацепиться и создать давление. А сейчас понимаю, что остался только Зенит», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».