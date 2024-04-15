Корнеев: Для «Краснодара» никакой чемпионской гонки не будет

Бывший спортивный директор «Зенита»прокомментировал победунад(2:1) в 24-м туре РПЛ.

«"Зенит" обыграл "Краснодар" по делу и по игре. Счет мог бы и крупнее, если бы игроки "Зенита" распорядились моментами иначе.

Для "Краснодара" никакой чемпионской гонки не будет. Только "Динамо" сможет оказать давление, но, думаю, только теоретически», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» занимает второе место в РПЛ после 23 матчей, отставая от «Зенита» на четыре очка. «Динамо» находится на расстоянии девяти очков от санкт-петербургского клуба.