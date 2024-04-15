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    Корнеев: Для «Краснодара» никакой чемпионской гонки не будет

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «"Зенит" обыграл "Краснодар" по делу и по игре. Счет мог бы и крупнее, если бы игроки "Зенита" распорядились моментами иначе.

    Для "Краснодара" никакой чемпионской гонки не будет. Только "Динамо" сможет оказать давление, но, думаю, только теоретически», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

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