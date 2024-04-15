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    Гвардиола: Мы не можем позволить себе играть вничью слишком часто

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем именно отличаются «Ливерпуль» и «Арсенал» от его команды.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Учитывая, что "Арсенал" и "Ливерпуль" являются нашими конкурентами, мы не можем позволить себе играть вничью слишком часто. Вот почему мы всё ещё в борьбе (за титул). Единственная большая разница между "Арсеналом", "Ливерпулем" и нами в том, что они выиграли очень много матчей благодаря голам в дополнительное время. Очень много. Это помогло им оказаться там, где они находятся сейчас.

    Конечно, у всех нас были невероятные сезоны, но они заработали много очков благодаря поздним голам. С "Ливерпулем" это случалось много раз, с "Арсеналом" — тоже. И они это заслужили, конечно. В этом плане они намного лучше нас, но мы всё ещё сражаемся», — приводит слова Гвардиолы британское интернет-издание Mirror.

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    • После 32-х туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице с 73 очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (71 балл), а 3-ку лидеров замыкает «Ливерпуль» с таким же количеством очков, как и у «канониров».

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