Гвардиола: Мы не можем позволить себе играть вничью слишком часто

Главный тренеррассказал, чем именно отличаютсяот его команды.

«Учитывая, что "Арсенал" и "Ливерпуль" являются нашими конкурентами, мы не можем позволить себе играть вничью слишком часто. Вот почему мы всё ещё в борьбе (за титул). Единственная большая разница между "Арсеналом", "Ливерпулем" и нами в том, что они выиграли очень много матчей благодаря голам в дополнительное время. Очень много. Это помогло им оказаться там, где они находятся сейчас.

Конечно, у всех нас были невероятные сезоны, но они заработали много очков благодаря поздним голам. С "Ливерпулем" это случалось много раз, с "Арсеналом" — тоже. И они это заслужили, конечно. В этом плане они намного лучше нас, но мы всё ещё сражаемся», — приводит слова Гвардиолы британское интернет-издание Mirror.

После 32-х туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице с 73 очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (71 балл), а 3-ку лидеров замыкает «Ливерпуль» с таким же количеством очков, как и у «канониров».