Дьяков: Мне кажется, что Джикия может появиться в старте с «Зенитом»

Экс-футболистпредположил, что защитник командыможет оказаться в стартовом составе на матч Кубка России с

«В "Спартаке" сейчас полный разброд, и по игре было видно, что Абаскаль потерял раздевалку. Того же капитана Джикию усадил в глубокий чехол. Мы видим, что Георгий не просто запасной, а стал четвёртым центральным защитником. При этом мы видим, что Джикия в отсутствие Абаскаля на скамейке делал подсказы своим партнёрам.

Поэтому мне кажется, что Георгий может появиться в старте с "Зенитом", потому что его появление может повлиять на партнёров по команде и дать какой-то импульс. У "Спартака" сейчас нет лидера на поле, а присутствие Джикии привнесет какие-то эмоции, даже когда будет что-то не получаться», — сказал Дьяков Чемпионату.

Ответная игра 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 17-го апреля в 19:30 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.