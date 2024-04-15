ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стефанос ЦиципасЦиципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник
    Все новости спорта

    Дьяков: Мне кажется, что Джикия может появиться в старте с «Зенитом»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Спартак
    Экс-футболист «Спартака» Виталий Дьяков предположил, что защитник команды Георгий Джикия может оказаться в стартовом составе на матч Кубка России с «Зенитом».

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «В "Спартаке" сейчас полный разброд, и по игре было видно, что Абаскаль потерял раздевалку. Того же капитана Джикию усадил в глубокий чехол. Мы видим, что Георгий не просто запасной, а стал четвёртым центральным защитником. При этом мы видим, что Джикия в отсутствие Абаскаля на скамейке делал подсказы своим партнёрам.

    Поэтому мне кажется, что Георгий может появиться в старте с "Зенитом", потому что его появление может повлиять на партнёров по команде и дать какой-то импульс. У "Спартака" сейчас нет лидера на поле, а присутствие Джикии привнесет какие-то эмоции, даже когда будет что-то не получаться», — сказал Дьяков Чемпионату.

  • Лучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме
  • Увольнение главного тренера «Спартака» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • Вчера

    • Ответная игра 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 17-го апреля в 19:30 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
  • «Аталанта» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гахов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры