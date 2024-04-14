16:00Ливерпуль — Кристал ПэласОнлайн
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    Удинезе — Рома: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 19:00 начнется матч в Серии А Удинезе — Рома

    Футбол Серия A Удинезе Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:00 14.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Удинезе — Рома в Серии А.

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    Последний матч: «Рома» — «Удинезе» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Рома»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Удинезе — Рома.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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