Сафонов: Задача «Краснодара» — выходить и побеждать в каждом из оставшихся матчей

Вратарь «Краснодара»ответил на вопрос, есть ли у «быков» шансы на продолжение чемпионской гонки.

По словам голкипера, пока нельзя хоронить чемпионские амбиции «Краснодара», команда должна делать максимум, зависящий от себя — побеждать в каждом из оставшихся матчей.

«Сейчас многое зависит от нас, от наших дальнейших результатов. Наша задача — выходить и побеждать в каждом из оставшихся матчей, тогда у нас будут шансы. Будем смотреть, как играет "Зенит", но последние туры показали, что каждый может обыграть каждого. Хоронить шансы на чемпионство нельзя, надо поставить себе максимальную задачу на оставшиеся туры», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» (47 очков).