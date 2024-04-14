начнут матч в 15:00 в Ла Лиге, 14.04.2024.

Последний матч: «Севилья» — «Лас-Пальмас» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

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