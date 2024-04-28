28 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» еще сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» на 6 очков отстает от 7 позиции. Да и оборона команды ошибается слишком часто — 55 пропущенных мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла 3 очка. «Вильярреал» одолел «Альмерию» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Очевидно, что «Вильярреал» будет до последнего бороться за выход в еврокубки. Да и с атакой у команды относительный порядок.

Не сыграют: Эрик Байи, Хуан Фойт — травмированы.

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Состояние команды: «Желтая субмарина» в последних матчах выглядит вполне прилично. Правда, из Лиги Европы команда вылетела.

Матчи против «Райо Вальекано» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил и проиграл по 2 раза.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Вильярреал» уже почти 2 года не может обыграть «Райо», что станет отличной мотивацией.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» пока не обеспечили себе место в элите на грядущий сезон. На текущий момент команда расположилась на 15 строчке турнирной таблицы.

Притом, что победила команда всего в 7 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет 9 зачетных баллов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Райо Вальекано» нанес поражение «Осасуне» (2:1).

В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Райо Вальекано» забили 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 32 матчах Примеры игроки команды отличились всего 27 точными ударами.

Не сыграют: Альваро Гарсия, Кике, Аридан Эрнандес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Райо Вальекано» смотрится симпатично. Да и от зоны вылета удалось немного оторваться.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких травмированных игроков «Райо Вальекано» постарается как можно скорее обеспечить себе место в Примере на будущий сезон.

Беспроигрышная серия составляет 4 матча. Причем в трех из этих поединков команда оставила свои владения сухими.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Райо Вальекано» будет всеми силами цепляться за очки.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» на 9 очков опережает зону вылета

«Райо Вальекано» в среднем забивает менее гола за матч

«Вильярреал» не обыгрывает «пчел» почти 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

Прогноз: Гости явно не боятся «Вильярреала», что наверняка докажут на поле.

«Вильярреал» имеет заметные проблемы в обороне, тогда как «пчелы» неплохо смотрятся в последних матчах.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06