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    «Желтой субмарине» победы не видать?!

    «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Примера, 28 апреля 2024 года

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    «Вильярреал»
    28 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Апреля 2024 года
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» еще сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вильярреал» на 6 очков отстает от 7 позиции. Да и оборона команды ошибается слишком часто — 55 пропущенных мячей.

    Вильярреал — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла 3 очка. «Вильярреал» одолел «Альмерию» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Очевидно, что «Вильярреал» будет до последнего бороться за выход в еврокубки. Да и с атакой у команды относительный порядок.

    Не сыграют: Эрик Байи, Хуан Фойт — травмированы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Желтая субмарина» в последних матчах выглядит вполне прилично. Правда, из Лиги Европы команда вылетела.

    Матчи против «Райо Вальекано» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил и проиграл по 2 раза.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Вильярреал» уже почти 2 года не может обыграть «Райо», что станет отличной мотивацией.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчелы» пока не обеспечили себе место в элите на грядущий сезон. На текущий момент команда расположилась на 15 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что победила команда всего в 7 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет 9 зачетных баллов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Райо Вальекано» нанес поражение «Осасуне» (2:1).

    В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Райо Вальекано» забили 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 32 матчах Примеры игроки команды отличились всего 27 точными ударами.

    Не сыграют: Альваро Гарсия, Кике, Аридан Эрнандес — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Райо Вальекано» смотрится симпатично. Да и от зоны вылета удалось немного оторваться.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких травмированных игроков «Райо Вальекано» постарается как можно скорее обеспечить себе место в Примере на будущий сезон.

    Беспроигрышная серия составляет 4 матча. Причем в трех из этих поединков команда оставила свои владения сухими.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Райо Вальекано» будет всеми силами цепляться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Райо Вальекано» на 9 очков опережает зону вылета

    • «Райо Вальекано» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Вильярреал» не обыгрывает «пчел» почти 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

    Прогноз: Гости явно не боятся «Вильярреала», что наверняка докажут на поле.

    «Вильярреал» имеет заметные проблемы в обороне, тогда как «пчелы» неплохо смотрятся в последних матчах.

    Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. «Желтой субмарине» победы не видать?!
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