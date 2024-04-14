Клопп: Если мы будем играть так, как в первом тайме, то почему мы должны выиграть лигу?

Главный тренерответил на вопрос о борьбе за чемпионство после поражение от(0:1).

«Я все понимаю, конечно, вы должны задавать такие вопросы — что это значит для гонки за титул и тому подобное. Я не тупой, я все понимаю. Ответ простой: если мы будем играть так, как в первом тайме, то почему мы должны выиграть лигу?

Если играть как во втором тайме, то мы сможем выигрывать матчи. Раз мы можем выигрывать матчи, то посмотрим, сколько еще сможем выиграть. Мы должны быть рядом, когда соперники оступаются, но нам нужно выигрывать матчи в любом случае.

Если я не ошибаюсь, у нас сейчас серия из четырех выездных матчей, это было будет непросто. Нам придется с этим разбираться, и это самое простое объяснение. Больше мне нечего сказать. Критика в такие моменты — это совершенно нормально и абсолютно правильно, главное — как мы с ней справляемся.

В первом тайме мы не очень хорошо справились с ситуацией, но во втором взяли себя в руки и должны были выиграть игру, но не сделали этого, я видел результат. Вот и все», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

Теперь «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка.