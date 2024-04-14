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    Киммих о предстоящем матче с «Арсеналом»: У нас есть игроки для быстрых переходов из обороны в атаку

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Мы уже видели, что в первом матче "Арсенал" очень доминировал, а мы больше полагались на контратаки. В среду мы не будем контролировать ход игры на протяжении всех 90 минут. Но я предполагаю, что мы будем больше владеть мячом и постараемся внести решающий вклад в игру.

    В этом сезоне у нас было несколько хороших матчей, в которых мы использовали контратаки. У нас есть игроки для быстрых переходов из обороны в атаку», — приводит слова Киммиха Bild.

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    • Напомним, что в 1-м матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. Ответная игра состоится 17-го апреля в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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