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    Интер — Кальяри: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 21:45 начнется матч в Серии А Интер — Кальяри

    Футбол Серия A Интер Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 14.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Интер — Кальяри в Серии А.

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    Последний матч: «Кальяри» — «Интер» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Интер»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Интер — Кальяри.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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