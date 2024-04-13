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    Радимов: С Ивичем «Краснодар» не смог бы стать первым, так как он не умеет рисковать

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов о работе бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в нынешнем сезоне.

    Владимир Ивич — бывший главный тренер «Краснодара»
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    Владимир Ивич — бывший главный тренер «Краснодара»

    «Краснодар, если победит, за семь игр до конца на первом месте не шёл никогда. Краснодарцы агрессивно смотрятся с первых минут. Ничего общего с прежним тренером. С Владимиром Ивичем первого места быть не могло, так как он не умеет рисковать. В первые 15 минут команда не забивала.

    Когда приходил Мурад Мусаев, ему, видимо, поставили задачу быть первым или в тройке. Пока всё складывается, наверное, так, как хотят Галицкий и руководство. Для Галицкого 4:3 лучше, чем 1:0», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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