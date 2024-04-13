Радимов: С Ивичем «Краснодар» не смог бы стать первым, так как он не умеет рисковать

Экс-футболисто работе бывшего главного тренерав нынешнем сезоне.

«Краснодар, если победит, за семь игр до конца на первом месте не шёл никогда. Краснодарцы агрессивно смотрятся с первых минут. Ничего общего с прежним тренером. С Владимиром Ивичем первого места быть не могло, так как он не умеет рисковать. В первые 15 минут команда не забивала.

Когда приходил Мурад Мусаев, ему, видимо, поставили задачу быть первым или в тройке. Пока всё складывается, наверное, так, как хотят Галицкий и руководство. Для Галицкого 4:3 лучше, чем 1:0», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 22-х туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе, отставая от «Зенита» на 1 балл. В следующем матче «быки» сыграют против «сине-бело-голубых» сегодня, 13-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.