начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 13.04.2024.

Последний матч: «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лутон Таун». Коэффициент ставки — 1.92 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:0 (победит «Манчестер Сити»).

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