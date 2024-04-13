Галактионов: Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять

Главный тренерпрокомментировал итог матча против(3:3).

«От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять. Такие моменты были в Самаре, то же самое с ЦСКА. Матч был полностью под нашим контролем, но в концовке упустили концентрацию и пропустили два мяча.

Глушенков? Очень хороший матч. Он попросил замену, чуть подустал, пришлось сделать изменения.

Понятно, что ЦСКА очень хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но главное, что мы дали им вернуться в игру. Хороший матч. Для нас по результату, ведя в два мяча, очень обидно упускать победу.

Пиняев провел хороший матч, по движению и скорости, поэтому он в принципе справлялся на фланге. Вся группа атаки выглядела неплохо», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

ЦСКА и «Локомотив» продолжают делит 4-5 места, у них по 37 очков.