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    Галактионов: Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итог матча против ЦСКА (3:3).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять. Такие моменты были в Самаре, то же самое с ЦСКА. Матч был полностью под нашим контролем, но в концовке упустили концентрацию и пропустили два мяча.

    Глушенков? Очень хороший матч. Он попросил замену, чуть подустал, пришлось сделать изменения.

    Понятно, что ЦСКА очень хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но главное, что мы дали им вернуться в игру. Хороший матч. Для нас по результату, ведя в два мяча, очень обидно упускать победу.

    Пиняев провел хороший матч, по движению и скорости, поэтому он в принципе справлялся на фланге. Вся группа атаки выглядела неплохо», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    ЦСКА и «Локомотив» продолжают делит 4-5 места, у них по 37 очков.

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