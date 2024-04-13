Дркушич: Я с самого начала уверен, что «Сочи» останется в РПЛ

Защитниквысказался о шансах южан сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

«Я с самого начала уверен, что "Сочи" останется в РПЛ. У нас хорошая команда с хорошим тренером, поэтому есть все, чтобы клуб остался в Премьер-Лиге», — сказал Дркушич Чемпионату.

Сегодня, 13-го апреля «Сочи» обыграл «Спартак» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил защитник южан Яхья Аттийят-аллах на 76-й минуте.

После победы над «красно-белыми» «Сочи» занимают 16-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе, отставая от зоны стыков на 2 балла.