ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне
  • 16:28
    • «Ньюкасл» разбил «Тоттенхэм» в матче АПЛ
  • 16:03
    • «Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд
  • 16:01
    • «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» в матче РПЛ
  • 15:37
    • «Ахмат» и «Балтика» опубликовали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Дркушич: Я с самого начала уверен, что «Сочи» останется в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о шансах южан сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

    Ванья Дркушич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ванья Дркушич

    «Я с самого начала уверен, что "Сочи" останется в РПЛ. У нас хорошая команда с хорошим тренером, поэтому есть все, чтобы клуб остался в Премьер-Лиге», — сказал Дркушич Чемпионату.

    Сегодня, 13-го апреля «Сочи» обыграл «Спартак» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил защитник южан Яхья Аттийят-аллах на 76-й минуте.

  • РПЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Локомотив» встретится с ЦСКА, а «Краснодар» сразится с «Зенитом»
  • Результаты матчей 24-го тура российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • После победы над «красно-белыми» «Сочи» занимают 16-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе, отставая от зоны стыков на 2 балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» покажет, кто настоящий чемпион
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Гейджи остановит Холлоуэя и продлит победную серию?
  • Гейджи — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Матч получится веселым и результатативным
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры