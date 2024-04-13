начнут матч в 16:30 в футбольной Бундеслиге, 13.04.2024.

Последний матч: «Кёльн» — «Бавария» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кёльн»).

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