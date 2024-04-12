Тюкавин о чемпионской гонке «Динамо»: Впереди важные восемь игр

Нападающийвысказался о чемпионской гонке команды в концовке нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Чемпионская гонка для "Динамо" окончена? Нет, конечно. Мы будет стараться. Впереди важные восемь игр», — приводит слова Тюкавина Sport24.

После 22-х туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Краснодар» (43 балла), а «Зенит» — на 1-й строчке (44). В следующем матче команда Марцела Лички встретится с «Уралом» 14-го апреля. Начало игры — в 14:15 мск.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 22 матча за «Динамо» в РПЛ, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.