Смоллинг о победе «Ромы»: Мы очень уверенно занимали пространства и заслужили победу

Защитниквысказался о победе своей команды в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы с(1:0).

«Совершенно особенный вечер. Один из самых сложных сезонов в моей карьере, в том числе и на ментальном уровне. Сегодня вечером я испытал прекрасное чувство и очень рад, что внёс свой вклад. Что помогло "Роме" победить? Наша убеждённость. Мы очень уверенно занимали пространства: мы заслужили победу.

Де Росси? Он придал большой импульс всему клубу. Все сражаются и хотят играть. Нас ждут захватывающие игры как в лиге, так и в Европе», — приводит слова Смоллинга Milan News.

Ответная игра между «Миланом» и «Ромой» состоится 18-го апреля в Риме (Италия).