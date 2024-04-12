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    Смоллинг о победе «Ромы»: Мы очень уверенно занимали пространства и заслужили победу

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    Защитник «Ромы» Крис Смоллинг высказался о победе своей команды в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:0).

    Крис Смоллинг
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    Крис Смоллинг

    «Совершенно особенный вечер. Один из самых сложных сезонов в моей карьере, в том числе и на ментальном уровне. Сегодня вечером я испытал прекрасное чувство и очень рад, что внёс свой вклад. Что помогло "Роме" победить? Наша убеждённость. Мы очень уверенно занимали пространства: мы заслужили победу.

    Де Росси? Он придал большой импульс всему клубу. Все сражаются и хотят играть. Нас ждут захватывающие игры как в лиге, так и в Европе», — приводит слова Смоллинга Milan News.

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