Радимов: «Краснодар» не уйдет от своего футбола, они не будут закрываться от «Зенита»

Бывший футболист «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча санкт-петербургского клуба противв РПЛ.

«"Краснодар" не уйдет от своего футбола, они не будут закрываться от "Зенита". Будут гнуть свою линию. У "быков" приличная линия обороны, если мы не считаем ошибок Кайо. Не знаю, будет он играть или нет. Средняя линия одна из лучших в стране и соперничает с "Зенитом". Смотрите: Сперцян, Черников, Кривцов. Они в первой части‑то были сильные, а теперь еще и Кастаньо появился. У "Зенита": Барриос, Клаудиньо, плюс Вендел. Правда последнего нужно заменить сейчас. Варианты: Ахметов, Коваленко, Ерохин, молодой Васильев. У всех стоит вопрос игровой практики, тут нужно думать.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Краснодар" — "Зенит"

Вывод, что в средней линии "Краснодар" точно не уступит в этом матче. Что касается атаки, у питерцев Педро, Кассьерра, Сергеев, а у "Краснодара" Кордоба. Хуже что ли? Везде плюс‑минус равная история. На стороне "Краснодара" еще и стадион, "Зенит" будет с тяжелой дороги. Понимаю, что можно сказать, что "быки" так ездят больше 15 раз в году, но сейчас в такой дороге будут именно питерцы. Плюс, климат, перепады температуры. По всем вводным "Краснодар" как минимум не хуже.

Этот матч с "Зенитом" для "быков" — матч‑болл всего чемпионата, потому что при победе они обгоняют соперника, а потом у них еще и много домашних матчей, всего несколько выездов. Да и к тому же, остается всего семь туров до конца. По статистике "Краснодар" не проигрывает у себя дома. Матч с "Зенитом" мало того, что матч‑болл, так еще и на своей подаче. Это, как бы это пафосно ни звучало, матч истории "Краснодара". Выигрывай и все зависит только от тебя, не нужно уже смотреть на "Зенит" и других. Просто побеждать», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск.