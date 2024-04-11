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    Семак рассказал, кто не поможет «Зениту» в матче с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с «Краснодаром» в РПЛ.

    Вендел
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    Вендел

    «Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером — это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается — происходят и травмы, и дисквалификации. Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче.

    Марио Фернандес в этой игре нам не поможет — у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой.

    Дуглас Сантос готовится к матчу, надеюсь, что все будет хорошо», — сообщил Семак, слова которого приводит пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

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