Глушенкова признали лучшим футболистом «Локомотива» в марте

Нападающийстал лучшим игроком команды в прошлом месяце.

«Максим Глушенков — лучший игрок марта! В прошедшем месяце Глушенков отметился голевой передачей в игре с "Балтикой", забил "Сочи" и "Краснодару", в последнем матче был признан лучшим игроком! Макс, продолжай в том же духе!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Помимо этого, Глушенков был наминирован на звание лучшего футболиста РПЛ в марте, но уступил в голосовании нападающему «Ростова» Мохаммаду Мохеби.

В марте нападающий «железнодорожников» провел 3 матча, забил 2 гола и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне Глушенков провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ, отметился 6-ю мячами и таким же количеством ассистов.