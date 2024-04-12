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    Глушенкова признали лучшим футболистом «Локомотива» в марте

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    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим игроком команды в прошлом месяце.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Максим Глушенков — лучший игрок марта! В прошедшем месяце Глушенков отметился голевой передачей в игре с "Балтикой", забил "Сочи" и "Краснодару", в последнем матче был признан лучшим игроком! Макс, продолжай в том же духе!» — написала пресс-служба железнодорожников.

    Помимо этого, Глушенков был наминирован на звание лучшего футболиста РПЛ в марте, но уступил в голосовании нападающему «Ростова» Мохаммаду Мохеби.

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    • В марте нападающий «железнодорожников» провел 3 матча, забил 2 гола и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне Глушенков провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ, отметился 6-ю мячами и таким же количеством ассистов.

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