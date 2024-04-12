Бушманов: Игра «Сочи» преображается, а у «Спартака» будет настрой только на победу

Экс-футболистподелился мыслями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«В матче "Сочи" — "Спартак" стоит ждать бескомпромиссной борьбы и интересной игры, потому что "Сочи" сильно перестраивает свою игру. Испанский тренер делает акцент на контроле мяча, на быстрые переходные фазы и что-то у команды уже получается.

Поэтому интересно смотреть, как играет "Сочи". Они пока не побеждали в матчах, но игра команды преображается. У "Спартака" будет настрой только на победу, поэтому будет интересно посмотреть на атакующий футбол.

Безусловно, дополнительный интерес в этом матче вызовет испанское противостояние Морено и Абаскаля», — сказал Бушманов Чемпионату.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» состоится 13-го апреля. Начало игры — в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 22-х туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).