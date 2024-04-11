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    «Краснодар» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»

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    «Краснодар» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 24-го тура чемпионата России. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Краснодар»

    «Краснодар» идет вслед за «Зенитом», расположившись на второй строчке в турнирной таблице с 43 очками. На счету «быков» 12 побед, 7 ничьих и 3 поражения в 22-х матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 35:21.

    У «Краснодара» лишь одна победа в пяти матчах после рестарта сезона, включая игры чемпионата и Кубка России. За этот отрезок у «черно-зеленых» также две ничьи и два поражения.

    После поражения от «Химок» в Кубке России 12 марта «Краснодар» уволил главного тренера Владимира Ивича. На его место был назначен Мурад Мусаев, который вернулся в команду спустя три года. С российским специалистом «Краснодар» сыграл два матча — ничья с «Локомотивом» (1:1) и победа над «Пари НН» (4:3) в крайнем туре.

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    «Зенит»

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на один балл. На счету команды из Санкт-Петербурга 44 очка в 22-х матчах: 13 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:19.

    У подопечных Сергея Семака 4 победы и 2 ничьи после рестарта сезона, включая матчи чемпионата и Кубка России. Благодаря этому успеху, «Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ и вышел в полуфинал кубка.

    В крайнем туре чемпионата «сине-бело-голубые» с минимальным счетом одолели дома «Балтику» (1:0). Третий мяч подряд за петербуржцев забил Педро, который ранее оформил дубль и принес своей команде волевую победу над «Спартаком» (2:1) в первом матче полуфинала Кубка России.

    Личные встречи

    В первом круге РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1. Клуб из Санкт-Петербурга не проигрывает «быкам» 11 матчей кряду — 7 побед и 4 ничьи.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 1.75.

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