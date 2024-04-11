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    Адамов: Матч с «Краснодаром» — самая важный на этом отрезке сезона

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    Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится в субботу, 13 апреля.

    Денис Адамов
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    Денис Адамов

    «Мы прекрасно понимаем, что эта игра — самая важная на этом отрезке. Не могу сказать, что есть какое-то давление или волнение, — мы готовимся, все максимально сконцентрированы. Посмотрим, как игра сложится, но я надеюсь, что моментов у наших ворот будет поменьше. Мы хотим выиграть, а как сложится матч, будет видно», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

    После 22 сыгранных в рамках РПЛ матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Адамов в нынешнем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, четыре их них отстояв «на ноль». Действующий контракт российского голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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