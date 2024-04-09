Тарханов: Чалов может вернуться в чемпионат Швейцарии

Известный тренерпрокомментировал новость о новом контракте нападающего

«Чалов переподписал контракт, поэтому сложно говорить, останется он или уедет. Если будут предложения, то Чалов сможет ими воспользоваться. Наверное, уже есть договоренность с командой, которая хочет его приобрести.

Он же уже играл в Швейцарии в аренде, может снова туда поехать, там хороший чемпионат», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Во второй половине сезона-2021/2022 Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель».

В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 22 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.