Гендиректор ЦСКА: Переговоры с Чаловым были исключительно непростыми

Генеральный директор ЦСКАпризнался, что клубу с трудом удалось договориться с нападающимо подписании нового контракта.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми. В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив мечту.

Все зависит от Федора, а мы рассчитываем на серьезную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх», — приводит слова Бабаева пресс-служба «армейцев».

В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 22 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.