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    Гендиректор ЦСКА: Переговоры с Чаловым были исключительно непростыми

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что клубу с трудом удалось договориться с нападающим Федором Чаловым о подписании нового контракта.

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «Ни для кого не секрет, что переговоры с Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми. В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив мечту.

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    • Все зависит от Федора, а мы рассчитываем на серьезную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх», — приводит слова Бабаева пресс-служба «армейцев».

    В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 22 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

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