Чалов высказался о новом контракте с ЦСКА

Нападающий ЦСКАпрокомментировал продление контракта с клубом.

«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня — не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом.

Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах. Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон.

Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», — приводит слова 25-летнего форварда пресс-служба «армейцев».

В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 22 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.