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    Чалов высказался о новом контракте с ЦСКА

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал продление контракта с клубом.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня — не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом.

    Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах. Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон.

    Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», — приводит слова 25-летнего форварда пресс-служба «армейцев».

  • Владимир Федотов отметил на вопрос о новом контракте
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    • В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 22 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

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