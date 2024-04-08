Радимов: Вендел — это огромный плюс для «Зенита»

Бывший футболист сборной Россииназвал главную кадровую потерю «Зенита» перед важным матчем с «Краснодаром».

Игру 24-го тура РПЛ пропустит полузащитник «Зенита» Вендел, который в матче 23-го тура с «Балтикой» (1:0) получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне.

«Вендел — это огромный плюс для команды, потому что это футболист, который умеет под давлением выводить матч. И не только за счёт передач, но и за счёт ведения. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два. Матчи в Краснодаре "Зениту" всегда даются. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. У «Краснодара» 43 очка и второе место в РПЛ.