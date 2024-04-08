Грилиш о Гвардиоле: Он всегда был рядом, я многим ему обязан

Полузащитникподелился мнением о работе с главным тренером «горожан»

«Порой в этом сезоне я боролся с самим собой, и он всегда был рядом. Я многим ему обязан.

Гвардиола — прекрасный человек, лучший менеджер в истории. Но да, для меня текущий сезон — крайне непростой. Особенно на фоне прошлой кампании», — приводит слова Грилиша City Xtra.

Полузащитник присоединился к «Манчестер Сити» в 2021-м году. В нынешнем сезоне Грилиш провел 17 матчей за «горожан» в АПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Реала» в Мадриде в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 9-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.