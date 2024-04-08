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    Эллиотт о ничьей с «МЮ»: Парни продемонстрировали характер, боролись до конца

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    Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о ничейном результате в матче 32-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Харви Эллиотт
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    Харви Эллиотт

    «Мы должны были набирать три очка в этой встрече. Но, думаю, в то же время нужно оценивать по всей игре, а мы уступали в счёте. Парни продемонстрировали характер, боролись до конца и забили второй гол. Очко — это лучше, чем совсем ничего.

    Мы хотели получить три очка, не сомневайтесь, но лучше так, чем проиграть. Возможности выиграть у нас были. Но в этой игре нам не хватило последнего шага — паса или решающего удара», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

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    • После этого матча «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против итальянской «Аталанты» 11-го апреля в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

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