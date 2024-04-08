Эллиотт о ничьей с «МЮ»: Парни продемонстрировали характер, боролись до конца

Полузащитниквысказался о ничейном результате в матче 32-го тура АПЛ с(2:2).

«Мы должны были набирать три очка в этой встрече. Но, думаю, в то же время нужно оценивать по всей игре, а мы уступали в счёте. Парни продемонстрировали характер, боролись до конца и забили второй гол. Очко — это лучше, чем совсем ничего.

Мы хотели получить три очка, не сомневайтесь, но лучше так, чем проиграть. Возможности выиграть у нас были. Но в этой игре нам не хватило последнего шага — паса или решающего удара», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

После этого матча «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против итальянской «Аталанты» 11-го апреля в рамках четвертьфинала Лиги Европы.