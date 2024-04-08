Гол Бензема позволил «Аль-Иттихаду» пробиться в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Завершился полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» оказался сильнее на своем поле «Аль-Вехда» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Карим Бензема и Абдерразак Хамдалла. Для именитого француза это гол стал первым с декабря 2023 года.

Единственный мяч в составе «Ал-Фехда» забил Хуссейн Аль-Эйса.

Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок Аль-Иттихад — Аль-Вахда 2:1 Голы: 1:0 Карим Бензема (1'), 2:0 Абдерразак Хамдалла (42'), 2:1 Хуссейн Ахмед Аль-Исса (90 + 7')

Теперь в финале «Аль-Иттихад» сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Этот матч состоится 8 апреля в 22:30 мск.