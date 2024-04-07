Тюкавин: «Спартаку» явно не хватает Промеса

Нападающий «Динамо»поделился ожиданиями от предстоящего матча противв РПЛ.

«Всегда приятно играть с такими командами. Тем более это дерби. Нужно выйти, показать свою лучшую игру и постараться реабилитироваться за поражение от "Ростова".

Для меня это самое настоящее дерби. В этих матчах всегда высочайший накал страстей. Все прекрасно знают, что "Спартак" значит для "Динамо", так что очень хочется победить в это воскресенье.

Все матчи против "Спартака" у меня любимые. Наверное, выделю самый первый, когда я забил пяткой с передачи Себы Шиманьского. И еще когда в гостях сыграли 2:2 — я тогда вышел во втором тайме и тоже смог забить.

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Смотрел матч 'Спартака' с 'Зенитом' в среду, но это все-таки был кубковый матч, а в воскресенье будет игра чемпионата. Думаю, после поражения они будут вдвойне мотивированы и выйдут на дерби с горящими глазами, к чему мы должны быть готовы.

Конечно, Промес был главный фигурой у них в команде, и им его явно не хватает. Для нас это плюс», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Матч 'Динамо' — 'Спартак' пройдет 7 апреля, начало — в 19:30 мск.