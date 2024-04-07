ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
  • 13:07
    • ЦСКА и «Факел» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 10:25
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Японии
  • 11:12
    • Стало известно, подпишет ли «Реал» брата Мбаппе
  • 10:23
    • Варламов стал первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Тюкавин: «Спартаку» явно не хватает Промеса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Спартак РПЛ Футбол России
    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в РПЛ.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Всегда приятно играть с такими командами. Тем более это дерби. Нужно выйти, показать свою лучшую игру и постараться реабилитироваться за поражение от "Ростова".

    Для меня это самое настоящее дерби. В этих матчах всегда высочайший накал страстей. Все прекрасно знают, что "Спартак" значит для "Динамо", так что очень хочется победить в это воскресенье.

  • Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита»
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу ростовчан над московским «Динамо»
  • 30/03/2024

    • Все матчи против "Спартака" у меня любимые. Наверное, выделю самый первый, когда я забил пяткой с передачи Себы Шиманьского. И еще когда в гостях сыграли 2:2 — я тогда вышел во втором тайме и тоже смог забить.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Спартак"

    Смотрел матч 'Спартака' с 'Зенитом' в среду, но это все-таки был кубковый матч, а в воскресенье будет игра чемпионата. Думаю, после поражения они будут вдвойне мотивированы и выйдут на дерби с горящими глазами, к чему мы должны быть готовы.

    Конечно, Промес был главный фигурой у них в команде, и им его явно не хватает. Для нас это плюс», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».

    Матч 'Динамо' — 'Спартак' пройдет 7 апреля, начало — в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова проиграет на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Динамо» продлит ужасную серию «Спартака» в РПЛ?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • «Автомобилист» впервые в этой серии выйдет вперед?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касактина — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры