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    Тоттенхэм — Ноттингем Форест: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2024 в 20:00 начнется матч в АПЛ Тоттенхэм — Ноттингем Форест

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    Тоттенхэм и Ноттингем Форест начнут матч в 20:00 в АПЛ, 07.04.2024.

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    Последний матч: «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

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