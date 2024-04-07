начнут матч в 20:00 в АПЛ, 07.04.2024.

Последний матч: «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

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