Семин: На сегодняшний момент «Динамо» лучше «Спартака», особенно в атаке

Экс-тренервысказался о предстоящем матче 23-го тура российской Премьер-лиги между

«Сейчас в чемпионате России много матчей с неожиданными исходами. Это хорошо, подогревает определённый интерес. "Динамо" — "Спартак" — это всегда большая вывеска. На мой взгляд, более предпочтительно сейчас "Динамо". Оно показывает более стабильную игру, чем "Спартак", более понятную.

У "Спартака" есть эмоции, есть определённые моменты для того, чтобы побеждать, но очень много ошибок. На сегодняшний момент "Динамо" лучше. Особенно в атаке: коллективные действия в нападении у "Динамо" более конкретные, более натренированные. За счёт этого команда Лички и получает преимущество», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что матч 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится 7-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице чемпионата России с 38-ю очками в активе. «Спартак» располагается на 6-й позиции (32 балла).