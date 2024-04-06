В 16:30 06.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч: «Краснодар» — «Пари НН» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 2.03 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Краснодар»).

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