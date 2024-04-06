начнут матч в 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 06.04.2024.

Последний матч: «Бёрнли» — «Эвертон» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эвертон» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёрнли»).

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