Источник: Хави может остаться в «Барселоне», но при некоторых условиях

По данным испанского издания Mundo Deportivo, есть вероятность, что главный тренер «Барселоны»останется в каталонском клубе.

Для этого руководство должно усилить нынешний состав и избежать проблем и срывов при совершении будущих трансферов из-за несоответствия ФФП. Если Хави не дадут таких гарантий, он точно покинет «Барселону» по окончании сезона.

44-летний специалист хочет иметь под своим началом более опытный состав, который будет бороться за победу в любом турнире.

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Сейчас президент «Барселоны» Жоан Лапорта предпринимает попытки уговорить остаться Хави в клубе. Напомним, в январе он объявил о том, что уходит из команды по окончании сезона.