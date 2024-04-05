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    Источник: Хави может остаться в «Барселоне», но при некоторых условиях

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    По данным испанского издания Mundo Deportivo, есть вероятность, что главный тренер «Барселоны» Хави останется в каталонском клубе.

    Хави
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    Хави

    Для этого руководство должно усилить нынешний состав и избежать проблем и срывов при совершении будущих трансферов из-за несоответствия ФФП. Если Хави не дадут таких гарантий, он точно покинет «Барселону» по окончании сезона.

    44-летний специалист хочет иметь под своим началом более опытный состав, который будет бороться за победу в любом турнире.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас президент «Барселоны» Жоан Лапорта предпринимает попытки уговорить остаться Хави в клубе. Напомним, в январе он объявил о том, что уходит из команды по окончании сезона.

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