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    Казахстан расправится с аутсайдером группы?

    Казахстан — Польша. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч чемпионата мира, 20 мая 2024 года

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    Казахстан
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Казахстан будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 20 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Казахстан — Польша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 20 Мая 2024 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 21:20 Польша

    Польша

  • Варшава
    •

    Казахстан

    Турнирное положение: После успешного первого матча на старте нынешнего мирового форума сборная Казахстана играет от матча к матчу все хуже и хуже.

    Последние матчи: В последнем поединке так и вовсе был кошмар по счету от сборной США. В воротах азиатского коллектива побывало аж 10 шайб.

    Казахстан — Польша: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Мамбеталиев и его тренерский штаб могут рассчитывать абсолютно на всех игроков, приехавших в Чехию.

    Общий тонус команды: Поединок против сборной Польши важнейший. Во многом от его исхода будет зависеть сохранение прописки в элите мирового хоккея.

    Польша

    Турнирное положение: По итогам почти завершившейся дистанции группового этапа сборная Польши по совокупности выглядела даже лучше сборной Казахстана, но имеет в своём активе всего лишь одно очко.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: В последней игре против немцев уровень хоккея был вполне себе сносным, но и сборная Германии не особо лютовала в игре со своими географическими соседями.

    Травмированные игроки: Полякам удалось провести турнир таким образом, что к решающему матчу за спасение у них полностью боеспособный состав.

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    Общий тонус команды: Можно не сомневаться, что в решающем поединке за спасение новичок элитного дивизиона соберет волю в кулак и проведёт одну из лучших игр на турнире.

    Статистика для ставок

    • Поляки не могут победить 12 матчей кряду

    • Сборная Казахстана пропустила 18 голов за два последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.97, на гостей — 5.01.

    Прогноз: Не верится, что поляки в этом матче смогут совершить сенсацию.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, в котором овертайм совсем не исключен.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.67.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    Казахстан — Польша. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Казахстан будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 20 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Казахстан — Польша с коэффициентом 1.67.
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