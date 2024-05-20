Казахстан
Польша
Казахстан
Турнирное положение: После успешного первого матча на старте нынешнего мирового форума сборная Казахстана играет от матча к матчу все хуже и хуже.
Последние матчи: В последнем поединке так и вовсе был кошмар по счету от сборной США. В воротах азиатского коллектива побывало аж 10 шайб.
Казахстан — Польша: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Мамбеталиев и его тренерский штаб могут рассчитывать абсолютно на всех игроков, приехавших в Чехию.
Общий тонус команды: Поединок против сборной Польши важнейший. Во многом от его исхода будет зависеть сохранение прописки в элите мирового хоккея.
Польша
Турнирное положение: По итогам почти завершившейся дистанции группового этапа сборная Польши по совокупности выглядела даже лучше сборной Казахстана, но имеет в своём активе всего лишь одно очко.
Последние матчи: В последней игре против немцев уровень хоккея был вполне себе сносным, но и сборная Германии не особо лютовала в игре со своими географическими соседями.
Травмированные игроки: Полякам удалось провести турнир таким образом, что к решающему матчу за спасение у них полностью боеспособный состав.
Общий тонус команды: Можно не сомневаться, что в решающем поединке за спасение новичок элитного дивизиона соберет волю в кулак и проведёт одну из лучших игр на турнире.
Статистика для ставок
- Поляки не могут победить 12 матчей кряду
- Сборная Казахстана пропустила 18 голов за два последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.97, на гостей — 5.01.
Прогноз: Не верится, что поляки в этом матче смогут совершить сенсацию.
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Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, в котором овертайм совсем не исключен.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.67.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.