Гаэль Монфис
Йосихито Нисиока
Монфис
Гаэль, как и ожидалось, слабо проводит грунтовую часть сезона. На этом покрытии ему все-таки уже трудно играть в свой лучший теннис — в 37 лет нелегко постоянно бегать.
Француз не прошел ни одного раунда на недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме, проиграв Лучано Дардери и Тиаго Монтейро соответственно. При этом итальянец и бразилец не отдали ему ни сета.
В Монте-Карло Монфис с трудом выиграл у австралийца Александра Вукича, после чего уступил Даниилу Медведеву (2:6, 4:6).
На турнире в португальском Эшториле бывшая шестая ракетка мира проиграла венгру Мартону Фучовичу во втором круге.
Нисиока
Есихито тоже не впечатляет этой весной. Но это касается не только грунта — на харде он тоже пока ничего не показал, из-за чего свалился в рейтинге за пределы топ-70.
На грунте японец в текущем сезоне выиграл до сих пор лишь два матча.
Нисиока прошел первый круг на «челленджере» в Кальяри и на «Мастерсе» в Риме, выиграв у Хуана-Пабло Варильяса и Себастьяна Офнера соответственно.
На прошлой неделе Нисиока проиграл американцу Брэндону Накашиме на старте «челленджера» в Турине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.58, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: оба чересчур невзрачно играли на недавних турнирах, поэтому есть смысл обойтись без ставок на исход. Здесь могут быть сюрпризы.
- 1.92Самсонова — Фернандес: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Но при этом логично предположить, что француз и японец проведут нервный матч, в котором им, возможно, понадобится даже дополнительная партия.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.