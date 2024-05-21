Француз Гаэль Монфис сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Монфис — Нисиока: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монфис

Гаэль, как и ожидалось, слабо проводит грунтовую часть сезона. На этом покрытии ему все-таки уже трудно играть в свой лучший теннис — в 37 лет нелегко постоянно бегать.

Француз не прошел ни одного раунда на недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме, проиграв Лучано Дардери и Тиаго Монтейро соответственно. При этом итальянец и бразилец не отдали ему ни сета.

В Монте-Карло Монфис с трудом выиграл у австралийца Александра Вукича, после чего уступил Даниилу Медведеву (2:6, 4:6).

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На турнире в португальском Эшториле бывшая шестая ракетка мира проиграла венгру Мартону Фучовичу во втором круге.

Нисиока

Есихито тоже не впечатляет этой весной. Но это касается не только грунта — на харде он тоже пока ничего не показал, из-за чего свалился в рейтинге за пределы топ-70.

На грунте японец в текущем сезоне выиграл до сих пор лишь два матча.

Нисиока прошел первый круг на «челленджере» в Кальяри и на «Мастерсе» в Риме, выиграв у Хуана-Пабло Варильяса и Себастьяна Офнера соответственно.

На прошлой неделе Нисиока проиграл американцу Брэндону Накашиме на старте «челленджера» в Турине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.58, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: оба чересчур невзрачно играли на недавних турнирах, поэтому есть смысл обойтись без ставок на исход. Здесь могут быть сюрпризы.

Но при этом логично предположить, что француз и японец проведут нервный матч, в котором им, возможно, понадобится даже дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.