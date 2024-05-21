«Црвена Звезда» сыграет против «Войводины» в финале Кубка Сербии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 21:15 мск. «Црвена Звезда» — «Войводина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: на пути в финал Кубка Сербии «Црвена Звезда» еще 2023 году смог пройти «Трайал» (6:0) на выезде и «Раднички» (5:0) дома.

На стадиях 2024 года команда дома в четвертьфинале оставила не у дел «Вршач» (3:0) и в полуфинале своего извечного конкурента «Партизан» (2:0).

Последние матчи: клуб в прошлом туре сербского чемпионата на чужом поле разгромил «Напредак» (4:0), забив четыре безответных мячей.

Этот успех продлил победную серию белградцев до четырех поединков, которые прошли в рамках сербской Суперлиги.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 24 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, «Црвена Звезда» ни разу не проиграла при 23 победах и двух ничьих.

Такие результаты не только позволили коллективу выйти в финал Кубка Сербии, но и досрочно выиграть чемпионский титул в Суперлиге.

Лучший бомбардир команды в Кубке Сербии — Шериф Ндиайе, который забил три мяча.

«Войводина»

Турнирное положение: на пути в финал Кубка Сербии «Войводина» еще в 2023 году прошел на выезде «Нови Сад» (2:0) и «Младость» (3:0).

На стадиях 2024 года команда в четвертьфинале оставила не у дел в серии пенальти «Чукарички» (1:1), а также — «Раднички Крагуевац» (1:0).

Последние матчи: в предыдущем туре сербского первенства гости сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с теми же «Раднички Крагуевац» (0:0).

Эта осечка ударила по шансам клуба попасть в квалификацию Лиги конференций, путевку куда дает пятое место, от которого отстает на один балл.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Суперлигу, «Войводина» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

С одной стороны столь противоречивые результаты привели к тому, что коллектив вышел в финал Кубка Сербии, с другой — поставили под риск выход в еврокубки через чемпионат.

Деян Зукич — лучший бомбардир команды в Кубке Сербии с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Црвены Звезды» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Войводины» было забито меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Войводина» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.00, победа «Войводины» — в 7.80.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.72 и 2.81.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев было забито больше 2,5 голов. Их поединки часто отмечает высокая результативность.

Хотя в пяти из шести последних матчей «Войводины» было забито меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что фаворит победит и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних его матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Црвена Звезда» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.05.