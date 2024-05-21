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    «Бреда» и «Базель» добьются побед, «Родез» не проиграет в родных стенах

    Экспресс дня 21 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 мая
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    «Базель»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Голландии, Франции и Швейцарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бреда» — «Эммен»

    Футбол. Голландия. Стыковые матчи за выход в Эредивизи

    «Бреда» постарается пробиться в элитный дивизион. Первый шаг уже сделан. Теперь предстоит второй раунд плей-офф.

    Ранее «Бреда» встречалась с «Родой». Никаких проблем не возникло. Были одержаны победы со счетом 3:1 и 5:0.

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    «Эммен» завершил чемпионат на 7-м месте. За 38 матчей клуб набрал 57 очков. Теперь команда постарается пробиться в Эредивизи.

    «Эммен» никому не уступает с 12 апреля. На данный момент беспроигрышная серия клуба составляет шесть матчей.

    Ставка: Победа «Бреды» за 1.87.

    «Родез» — «Париж»

    Футбол. Франция. Стыковые матчи за выход в Лигу 1

    «Родез» и «Париж» ведут борьбу за повышение в классе. В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Шансы на победу примерно равны.

    В последних десяти матчах «Родез» потерпел лишь два поражения. Одно из них было зафиксировано 3 мая, когда клуб уступил «Анси» со счетом 1:3.

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    «Париж» завершил чемпионат в Лиге 2 на 4-й строчке. В следующем сезоне команда может оказаться в элитном дивизионе. Однако сначала надо преодолеть плей-офф.

    В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами. «Париж» на своем поле одолел соперника со счетом 2:0, а «Родез» в родных встречах выиграл встречу 1:0.

    Ставка: «Родез» не проиграет за 1.43.

    «Базель» — «Ивердон»

    Футбол. Чемпионат Швейцарии

    В чемпионате Швейцарии «Базель» находится на втором месте. Однако отставание от первого места минимальное. «Люцерн» в таблице опережает «Базель» на одно очко.

    Май «Базель» начал с двух ничьих. Команда разошлась миром с «Люцерном» и «Лозанной». Однако затем последовали две победы над «Стад Лозанна-Уши» и «Грассхопером».

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  • 15/05/2024

    • «Ивердон» можно назвать беспромпромиссной командой. В последних десяти матчах чемпионата Швейцарии была зафиксирована лишь одна ничья. В мае клуб одержал две победы и дважды проиграл.

    В таблице «Ивердон» располагается на 3-й строчке. В предстоящей встрече у команды есть шанс обогнать «Базель» и подняться на второе место. Но для этого нужно победить в гостях.

    Ставка: Победа «Базеля» за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.33.

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    Экспресс дня 21 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Голландии, Франции и Швейцарии. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 21 мая с коэффициентом 4.33.
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