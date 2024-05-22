«РБ Брагантино» сыграет против «Соузы» Параибано в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 01:30 мск. «РБ Брагантино» — «Соуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Ред Булл Брагантино» увез ничью со счетом 1:1 против нынешнего соперника.

Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде необходимо побеждать на своем поле в ответном поединке турнира.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Южноамериканского кубка на чужом поле обыграл «Спортиво» (3:2).

Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева потерпели поражение от «Байи» (0:1) на выезде.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Брагантино» один раз проиграл при пяти победах и четырех ничьих.

Такие результаты позволяют коллективу пребывать в топ-8 чемпионата Бразилии, а также продолжать выступления в Кубке страны и готовиться к матчам в плей-офф Южноамериканского кубка.

Луан Кандидо — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

«Соуза» Параибано

Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Соуза» Параибано сыграл вничью дома со счетом 1:1 против нынешнего соперника.

Поэтому для выхода в следующий круг турнира теперь команда должна выигрывать на чужом поле в ответном поединке Кубка Бразилии.

Последние матчи: в предыдущем туре четвертого дивизиона бразильского первенства гости потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Санта Круз де Натал РН» (0:2).

Эта неудача стала для клуба второй в трех последних поединках, которые пришлись как на чемпионат страны, так и Кубка Бразилии.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Соуза» выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты как не позволили выиграть первый матч 3-го раунда Кубка Бразилии, так и подняться в заветную топ-4 своей группы чемпионата страны.

Жуниор Батата — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Брагантино» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Соузы» хотя бы одна команда не забивала

в восьми последних матчах «Соузы» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.40, победа «Соузы» — в 18.00.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Уже этого достаточно, чтобы сыграл ниже описанный расклад.

При этом в восьми последних матчах «Соузы» было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Брагантино» не проиграет и тотал больше 2,5 голов — ставка не сыграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в восьми последних матчах «Соузы» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.