«Ред Булл Брагантино»
Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Ред Булл Брагантино» увез ничью со счетом 1:1 против нынешнего соперника.
Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде необходимо побеждать на своем поле в ответном поединке турнира.
Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Южноамериканского кубка на чужом поле обыграл «Спортиво» (3:2).
Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева потерпели поражение от «Байи» (0:1) на выезде.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Брагантино» один раз проиграл при пяти победах и четырех ничьих.
Такие результаты позволяют коллективу пребывать в топ-8 чемпионата Бразилии, а также продолжать выступления в Кубке страны и готовиться к матчам в плей-офф Южноамериканского кубка.
Луан Кандидо — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.
«Соуза» Параибано
Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Соуза» Параибано сыграл вничью дома со счетом 1:1 против нынешнего соперника.
Поэтому для выхода в следующий круг турнира теперь команда должна выигрывать на чужом поле в ответном поединке Кубка Бразилии.
Последние матчи: в предыдущем туре четвертого дивизиона бразильского первенства гости потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Санта Круз де Натал РН» (0:2).
Эта неудача стала для клуба второй в трех последних поединках, которые пришлись как на чемпионат страны, так и Кубка Бразилии.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Соуза» выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Такие результаты как не позволили выиграть первый матч 3-го раунда Кубка Бразилии, так и подняться в заветную топ-4 своей группы чемпионата страны.
Жуниор Батата — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Брагантино» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Соузы» хотя бы одна команда не забивала
- в восьми последних матчах «Соузы» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.40, победа «Соузы» — в 18.00.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Уже этого достаточно, чтобы сыграл ниже описанный расклад.
При этом в восьми последних матчах «Соузы» было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Брагантино» не проиграет и тотал больше 2,5 голов — ставка не сыграет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в восьми последних матчах «Соузы» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.